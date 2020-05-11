Псковские археологи показали первую находку на новом раскопе

19:54, 11 мая 2020, ПАИ

Псковские археологи приступили к раскопкам на новом участке улицы Леона Поземского и уже представили жителям города первый артефакт. «Сегодня праздник первой находки на новом участке», – сообщает в своём Instagram Археологический центр Псковской области.

«Один из самых интересных моментов в городских работах – это превращение бесформенного строительного котлована в правильный раскоп с чёткой линией квадратов и единым уровнем», – пишут специалисты.

Новый участок, на котором ведут раскопки археологи, находится на самой горке. Там практически нет культурного слоя, «скорее всего, его прилично подсрыли в ходе различных строительных и планировочных работ, остаётся одна надежда на материковые ямы».

По традиции археологи не сразу раскрыли, какой предмет они обнаружили, а попросили отгадать жителей Псковской области.

На карантине псковские археологи не остановили работы на улице Леона Поземского. Об уникальных находках на раскопах читайте здесь>>>.