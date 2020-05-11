12 мая откроется касса Псковской областной филармонии

20:30, 11 мая 2020, ПАИ

С 12 мая возобновляется работа кассы Псковской областной филармонии. Об этом сообщается в Instagram учреждения. Жители Псковской области смогут оформить возврат билетов на не состоявшиеся из-за коронавируса мероприятия.

«Хоть вы и не придёте пока что за новыми билетами, но всё равно мы вам очень рады», – отметили в филармонии.

В учреждении подчеркнули, что касса будет работать с соблюдением всех санитарных норм.

Касса откроется во вторник, 12 мая, в 12:00.

Ранее директор Елизавета Барышникова сообщала, что филармония сделает скидки на билеты после выхода из карантина. Однако речи о возобновлении культурных мероприятий в России пока не идёт. 12 мая в Псковской области откроются учреждения, работу которых не ограничивает указ губернатора.