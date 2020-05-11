В Пскове количество заражений COVID-19 достигло 100

23:38, 11 мая 2020, ПАИ

100 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Пскове. Актуальную на 11 мая статистику привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.

Всего в Псковской области заражено коронавирусом 340 человек. Глава региона уверен, что говорить о выходе на плато пока рано.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в областном центре: в Пскове болеют коронавирусом 100 человек. В Великих Луках подтверждено 26 случаев заражения.

Статистика по районам: Бежаницкий район – 1, Великолукский район – 4, Гдовский район – 18, Дедовичский район – 7, Дновский район – 2, Красногородский район – 3, Куньинский район – 1, Невельский район – 30, Новоржевский район – 3, Новосокольнический район – 25, Опочецкий район – 6, Островский район – 53, Палкинский район – 1, Печорский район – 6, Плюсский район – 2, Порховский район – 7, Псковский район – 22, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район – 2, Пыталовский район – 3, Себежский район – 2, Струго-Красненский район – 9, Усвятский район – 1.