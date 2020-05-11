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Общество

За неделю число выздоровевших после коронавируса в Псковской области увеличилось вдвое

В Псковской области более чем в два раза выросло количество людей, поборовших коронавирусную инфекцию. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram, в регионе вылечились от коронавируса 67 человек.

«Хорошие новости: за неделю число выздоровевших выросло более чем в два раза. Специалисты говорят, что эта цифра будет и дальше расти достаточно быстро», – отметил глава региона.

Неделю назад, 4 мая, сообщалось о 32 вылечившихся.

При этом динамика роста подтверждённых случаев остаётся довольно высокой. По данным на 11 мая, в регионе зафиксировано 340 случаев заражения коронавирусом. Как дальше работать с ограничениями, по словам губернатора, будет ясно после того, как на статистике отразятся итоги майских праздников.

При этом 12 мая в России заканчивается период нерабочих дней и на работу выйдут все, чья деятельность не запрещена указом губернатора Псковской области.

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