Глава Красногородского района рассказала о проблемных дорогах регионального значения

16:43, 10 июня 2020, ПАИ

О проблемных дорогах регионального значения рассказала глава Красногородского района Валентина Понизовская в эфире проекта ПАИ-livе 10 июня.

Общая протяжённость дорог в районе составляет 518,5 км, 288 из которых – муниципального значения.

«Стараемся поддерживать дороги в хороших условиях, - отметила глава района. – Проводим грейдирование, срезаем кустарники по обочинам».

В прошлом году в районе было направлено 5,5 млн рублей на ремонт дорог. Глава района отметила, что мягкая и бесснежная зима принесла множество проблем.

«С региональными дорогами большая проблема, - отметила Валентина Понизовская. – На дороге Опочка – Красногородск разбит асфальт, обязательно нужен ремонт».

Также глава района оценила состояние дороги, которая выходит на Санкт-Петербург, как плохое и выразила надежду на то, что на эти дороги обратят внимание. Ранее Валентина Понизовская рассказала, что на ремонт Дома культуры было выделено более 1 млн рублей.