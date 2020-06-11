В Псковский район поступило звуковое оборудование для автоклуба

16:53, 10 июня 2020, ПАИ

Второй комплект звукового и мультимедийного оборудования, предназначенный для оснащения автоклуба, получил Псковский район. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

Первый комплект оборудования в рамках нацпроекта «Культура» поступил в район в середине апреля. В июне в Псковский район прибыла вторая партия. Работники культуры получили звуковое и световое оборудование для оснащения автоклуба.

Около 32 миллионов рублей выделено на восемь автоклубов для учреждений культуры Псковской области.