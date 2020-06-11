0
00:06
Губернатор рассказал о молодом псковиче, спасшем из огня шестерых человек
23:38
Ураган бушевал в нескольких районах Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:51
Губернатор лично контролирует устранение последствий урагана в Бежаницком и Локнянском районах
22:23
Митрополит Тихон назвал Пушкина своим духовным наставником и учителем
21:16
Новая бригада медиков приехала в Псковский COVID-центр из Боткинской больницы
20:55
ВИДЕО: Вторая бригада врачей из Москвы приехала в Псков
20:34
ФОТОФАКТ: Плюсский ФОКОТ застилают искусственным газоном
Еще новости
Общество

В Псковский район поступило звуковое оборудование для автоклуба

Фото: администрация Псковского района.

Второй комплект звукового и мультимедийного оборудования, предназначенный для оснащения автоклуба, получил Псковский район. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

Фото: администрация Псковского района.

Первый комплект оборудования в рамках нацпроекта «Культура» поступил в район в середине апреля. В июне в Псковский район прибыла вторая партия. Работники культуры получили звуковое и световое оборудование для оснащения автоклуба.

Около 32 миллионов рублей выделено на восемь автоклубов для учреждений культуры Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Губернатор рассказал о молодом псковиче, спасшем из огня шестерых человек
11 июня 2020
Губернатор рассказал о молодом псковиче, спасшем из огня шестерых человек
Ураган бушевал в нескольких районах Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 июня 2020
Ураган бушевал в нескольких районах Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Губернатор лично контролирует устранение последствий урагана в Бежаницком и Локнянском районах
10 июня 2020
Губернатор лично контролирует устранение последствий урагана в Бежаницком и Локнянском районах
Митрополит Тихон назвал Пушкина своим духовным наставником и учителем
10 июня 2020
Митрополит Тихон назвал Пушкина своим духовным наставником и учителем
Новая бригада медиков приехала в Псковский COVID-центр из Боткинской больницы
10 июня 2020
Новая бригада медиков приехала в Псковский COVID-центр из Боткинской больницы
ВИДЕО: Вторая бригада врачей из Москвы приехала в Псков
10 июня 2020
ВИДЕО: Вторая бригада врачей из Москвы приехала в Псков
ФОТОФАКТ: Плюсский ФОКОТ застилают искусственным газоном
10 июня 2020
ФОТОФАКТ: Плюсский ФОКОТ застилают искусственным газоном
ВИДЕО: Ураган, ливень и град обрушились на Локнянский район
10 июня 2020
ВИДЕО: Ураган, ливень и град обрушились на Локнянский район

Идет загрузка...