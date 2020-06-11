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Общество

Первая группа столичных врачей уехала из Псковской области

Фото ПАИ.

Бригада московских специалистов, прибывшая в Псков 30 мая, возвращается в столицу. На смену первой группе медиков 10 июня приехали врачи Боткинской больницы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В спортивно-туристическом комплексе «Раздолье» попрощались с первой бригадой  и встретили вторую.

Мультидисциплинарная команда на этот раз приехала из одного медучреждения – Боткинской больницы, в которой уже полтора месяца функционирует COVID-центр. Руководитель бригады врач-хирург, возглавляющий COVID-центр, Сергей Лебедев объяснил, что каждый специалист в Пскове будет выполнять конкретную задачу.

Среди врачей – заведующий отделением КТ-диагностики, заведующий реанимационным отделением, терапевт-пульмонолог, врач-эпидемиолог и старший медбрат.

«Все наши действия будут направлены на то, чтобы, учитывая достаточно большой опыт ваших врачей, постараться внести какую-то свою долю помощи, чтобы улучшить диагностику, улучшить лечение и, самое главное, остановить ситуацию с коронавирусом, перебороть её и тенденцию, которая идёт сейчас в области, направить вспять», – отметил Сергей Лебедев.

Эксклюзивное видео ПАИ о том, как московские врачи, прибывшие в Псков 30 мая, работают в COVID-центре, смотрите здесь.

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