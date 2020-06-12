Ролик с зонтом псковского тиктокера набрал в соцсетях 2 млн просмотров

11:13, 12 июня 2020, ПАИ

300 дублей понадобилось автору и исполнителю популярного в соцсетях трюка с зонтом Владимиру Полянскому. 24-летний пскович рассказал Псковскому агентству информации, как проходили съёмки видеоролика, мгновенно разлетевшегося по соцсетям.

В «Тик-Токе» видеозапись, где пскович, прогуливаясь по Октябрьскому проспекту, подкидывает закрытый зонт, который при помощи ветра раскрывается и прилетает ему прямо в руку, набрала 1,8 миллиона просмотров. Ещё сотни тысяч человек увидели запись в других соцсетях и СМИ.

С момента рождения идеи до выпуска видеоролика иногда проходит два-три дня, а иногда – годы, рассказал Владимир Полянский. То же с количеством дублей.

«Приходит мысль, идея, которую я записываю (у меня есть свои блокноты, заметки), потом происходит препродакшн. Если это зонт, то нужен зонт, погода, ветер – всё, как в кино, только это маленький видеоролик. Идёт подготовка, тренировка, репетиции. А потом – съёмки», – объяснил парень.

Для видео с зонтом понадобилось 300 дублей, не считая тренировок – ещё около 250 попыток при поисках места записи. «Физически это сложно, но когда я в потоке, погружён, то не чувствую усталости. Но после съёмок я буквально упал на кровать», – вспомнил пскович.

Корреспондент Псковского агентства информации поговорил со звездой соцсетей из Пскова и выяснил, как на его творчество повлияла амнезия, как реагируют алкоголики на его трюки и сколько можно заработать на его аккаунтах.