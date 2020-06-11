Руководители трёх медорганизаций получили наказание за нарушения в лечении беременной из Невеля

11:59, 11 июня 2020, ПАИ

За нарушения в лечении беременной жительницы Невеля наказания получили три руководителя трёх медорганизаций. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко 11 июня во время совещания с медиками, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Проверка по лечению беременной пациентки была завершена, там было задействовано пять медорганизаций», - рассказала Марина Гаращенко.

В частности, выявили нарушения на трёх объектах – в Невельском больнице, где не провели первичный осмотр пациентки, а также была нарушена схема маршрутизации женщины. Марина Гаращенко отметила, что пациентку направили в Великолукскую межрайонную больницу на 26-й неделе беременности.

«Следующее нарушение было в Псковской городской больнице, когда больница должна была передать информацию о том, что пациентка уходит домой», - отметила Гаращенко.

Ещё одно нарушение допустила Псковская межрайонная больница, где нарушили маршрутизацию. При подозрении на коронавирус женщину отправили в Псковскую городскую больницу.

По результатам проверки три руководителя трёх медицинских учреждений получили дисциплинарные высказывания.

«Невельская больница получила выговор, а остальные замечания», - добавила Марина Гаращенко.