Михаил Ведерников: Медики - потенциальные носители коронавирусной инфекции

12:10, 11 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области отметил, что медики должны относиться к себе как к потенциальным носителям коронавирусной инфекции. Об этом он заявил на заседании оперштаба 11 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Дисциплинарное взыскание – это справедливо, но хотелось бы без них. Вы все сейчас должны работать как инфекционные учреждения, должна быть построена система», - сказал Михаил Ведерников.

По словам губернатора, действовать по инструкциям должны все сотрудники медучреждения, а руководство – следить за их исполнением.

Избежать очагов, считает Михаил Ведерников, получится в том случае, если каждый медработник будет принимать такие меры защиты, как если бы он сам являлся носителем коронавируса.

Дисциплинарное взыскание за возникновение очага коронавируса получил руководитель больницы в Острове. Руководитель Моринского интерната лишился должности из-за вспышки коронавируса.