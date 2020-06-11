Более 1000 тестов на коронавирус в сутки будут делать в Псковской области

13:22, 11 июня 2020, ПАИ

После праздничных выходных Псковская область сможет проводить более 1000 исследований на коронауирус в сутки. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал в интервью в Instagram с Дарьей Кислицыной, руководителем департамента региональных программ ЭИСИ.

Новые комплексы лабораторного оборудования повысили и качество проводимых тестов. Точность получаемого результата увеличилась в 50 раз.

«Качество и количество тестов увеличивается – растут и цифры статистики», - сказал Михаил Ведерников.

Нагрузку на медицинские учреждения псковский губернатор назвал серьёзной. Коечный фонд в Псковской области увеличился с 313 коек до 1065. Рассматривается возможность резервирования учреждений ещё с 300 коек.

Ранее Марина Гаращенко сообщила, что в Псковской области заняты практически все койки для пациентов с коронавирусом.