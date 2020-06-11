Новая бригада московских медиков приехала в Псков на две недели

13:27, 11 июня 2020, ПАИ

Вторая специализированная бригада московских медиков в течение двух недель окажет помощь коллегам в COVID-центре Пскова, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью руководителю департамента региональных программ ЭИСИ Дарье Кислицыной 11 июня.

Также глава региона выразил благодарность первой бригаде медиков, которую возглавил врач-хирург НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Олег Черныш. «Они подсказали, как организовать работу COVID-центра, маршрутизацию пациентов, как должны быть разделены потоки врачей», – отметил он. Кроме этого, московские врачи дали рекомендации по лечению тяжело больных коронавирусной инфекцией.

Также из Москвы привезли 3 млн медицинских масок, более 100 тысяч защитных костюмов. «Сейчас костюмами все обеспечены», – добавил Михаил Ведерников.

Вторая бригада московских медиков прибыла в Псков 10 июня.