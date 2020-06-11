В 473 случаях заражения COVID в Псковской области неизвестен источник

15:31, 11 июня 2020, ПАИ

843 человека в Псковской области заразились коронавирусом после контакта с заболевшими, из них 461 – в быту. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 11 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В 473 случаях заражение коронавирусом установлено не было», – отметил Александр Нестерук.

По данным на 11 июня, в Псковской области за сутки коронавирусом заразились ещё 110 человек. Ранее губернатор призвал премировать сотрудников псковских COVID-лабораторий.