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Общество

В праздничные выходные график вывоза мусора в Псковской области не изменится

Фото: Дарья Хваткова.

С 12 по 14 июня операторы по транспортированию ТКО в районах Псковской области будут работать в штатном режиме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО – компании «Экопром».

«Мехуборка», как и другие компании, занимающиеся транспортировкой отходов, не изменит графика работы.

Телефоны транспортных компаний опубликованы на сайте регионального оператора по обращению с ТКО в разделе «Услуги».

Также «Мехуборка» приступила к вывозу ТКО в Новосокольническом и Куньинском районах.

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