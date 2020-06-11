В праздничные выходные график вывоза мусора в Псковской области не изменится

15:55, 11 июня 2020, ПАИ

С 12 по 14 июня операторы по транспортированию ТКО в районах Псковской области будут работать в штатном режиме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО – компании «Экопром».

«Мехуборка», как и другие компании, занимающиеся транспортировкой отходов, не изменит графика работы.

Телефоны транспортных компаний опубликованы на сайте регионального оператора по обращению с ТКО в разделе «Услуги».

Также «Мехуборка» приступила к вывозу ТКО в Новосокольническом и Куньинском районах.