«Зона дискомфорта», «Окаянные дни» и «Чума!»: три новых российских мини-сериала о самоизоляции

17:55, 11 июня 2020, ПАИ

Пока кинотеатры вынужденно закрыты, кинообозреватель Псковского агентства информации Муслим Камалов разгребает премьеры ведущих стриминговых сервисов и отбирает всего несколько уже вышедших в онлайне картин и сериалов, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе можно посмотреть три новых отечественных комедийных мини-сериала о самоизоляции: «Окаянные дни» Семена Слепакова, «Чума!» и «Зона дискомфорта» с Анной Шепелевой.

«Зона дискомфорта»

Instagram-дива Илона (Анна Шепелева), не вылезающая из Сети и не покидающая своих подписчиков ни на секунду, внезапно оказывается в весьма сложной ситуации: в стране (как и в мире) грянул коронавирус, за ним самоизоляция и вот уже богатенький «папик» не отвечает на звонки, а финансы начинают заканчиваться. А стены дорогущего загородного особняка, в которых Илоне придется провести черт знает сколько времени, начинают «сдавливать» все сильнее. Илона просит о помощи своего друга и пиар-менеджера Максима (Максим Лагашкин), с ним одним, практически, девушка и общается.

Пандемия нанесла сильнейший удар не только по кинотеатрам по всему миру, но, собственно, и по кинопроизводству в принципе. Но, как сказал герой Дэвида Духовны в великом фильме «Эволюция», в моменте, когда инопланетные существа начали дышать земным воздухом, — «Он сумел адаптироваться!» То же самое чудо, в общем, произошло и в сериальной индустрии в России (пока еще): внезапно со всех онлайн-щелей повылезали мини-сериалы о том, что происходит здесь и сейчас, с героями, переживающими пандемию и реагирующими на это все весьма по-разному.

У каждого такого шоу есть, очевидно, свои особенности, но если смотреть в целом, то они, конечно же, мало чем отличаются. «Зона дискомфорта», в частности, прекрасна главной героиней, которую играет обворожительная Анна Шепелева — звезда сериалов «Школа» и «Последний министр», да и вообще недооцененная талантливейшая артистка, которую обязаны снимать чаще. Её Илона вобрала в себя черты типичных Instagram-блогерок, стереотипы и постоянное нытье, что ничего не выйдет, а хочется миллион фолловеров и сумки Gucci. Шепелева даже на какой-то, пожалуй, расслабленной волне выдает за 15-20-минутные эпизоды превосходные перформансы, а Максим Лагашкин (играет вообще в сериале аж трех персонажей!) не сильно отстает и идеально дополняет ее. Правда, иногда традиционно чересчур нервничает.

Наполовину это screenlife: абсолютно все звонки через «скайп», пьяные вечерние прямые эфиры и прочие взаимодействия между героями в Сети мы видим как бы на экране смартфона или ноутбука. Но совмещенный с обычным форматом новомодный скринлайф нисколько не портит впечатление от сериала, даже наоборот, делает его ближе к народу, что также весьма важно. Магистральной линией сюжета является, безусловно, проблема Илоны: ей нужно срочно как-то выбираться из финансового кризиса, вернуть отписавшихся в «инсте» и найти нового состоятельного возлюбленного. С каждой серией, где Шепелева и Лагашкин идеально отыгрывают сценарий режиссера Павла Бардина («Салам Масква»), истории становятся все смешнее и увлекательнее, а про декорации пандемии как бы даже забываешь.

Первую серию можно совершенно легально посмотреть вот здесь.

«Чума!»

А вот совсем иной представитель самоизоляционных сериалов в современном режиме «быстро и совсем недорого». Место действия в первом оригинальном сериале от стриминг-сервиса IVI перенесено в XIV век, в европейский вымышленный городок Нищбург, закрытый на карантин из-за сами знаете чего. Там оказывается гонец Уильям (Вячеслав Чепурченко), а вернуться домой, где его заждалась красавица-невеста, уже не может. Позже гонец попадает к Барону (Максим Лагашкин), которому дико скучно сидеть в самоизоляции и он развлекается одними лишь казнями, поэтому нарушившего режим Уильяма сразу определяют под топор палача. Но гонец-блондин находит выход через дочь Барона Марту (Зоя Бербер) — она засиделась в девках (уже за 30 и скоро помирать, уверен отец), Уильям ей приглянулся, и в итоге она решается выйти за него замуж. Но свадьба пока не складывается, и гонец пытается отыскать другие лазейки, чтобы вырваться из чужого королевства домой.

Если бы знаменитый на весь свет паблик «Страдающее Средневековье» решился снять мини-сериал, или Мэтт Гроунинг захотел бы сделать игровой ремейк «Разочарования», то все выглядело бы приблизительно вот так. Правда, нужно понимать, что «Чума!» — это не тонкое «Разочарование», а настолько лобовая сатира, что некоторые скетчи, из огромного множества которых, собственно, и построено шоу, оказываются совсем идиотскими и слабыми. Есть вот, к примеру, двое туповатых стражников у ворот, которые в диалогах «завуалированно» и совсем не смешно обыгрывают последние новости с пандемией в России; QR-коды на выход из дома в виде огромного клейма на коже горожан; и другие знакомые уже ситуации и вещи, адаптированные под средневековую реальность. Пока лучшее из всего этого — эпизод с записью видео на голубя, нападение печенегов в медицинских масках и «скайп» Барона со своими городскими подчиненными. Играющий здесь «президента» Максим Лагашкин максимально органичен в этой роли, а особенно ему идет этот громоздкий идиотский парик, снятый то ли с Гэри Олдмана из «Дракулы», то ли подсмотренный у Миядзаки в «Унесённых призраками».

Из других травоядных юмористических зарисовок: пародия на ругающуюся в такси дикую женщину «Вези меня, мразь!»; Подвальный (несложно догадаться, кого иллюстрирует этот персонаж), жалующийся в Европейский суд поганой челяди (ЕСПЧ); и, естественно, аллюзии на пропаганду и ложь в новостях через глашатого, выступающего со свитком последних известий на площади. Есть зачем-то даже своя Грета Тунберг. В отельных скетчах здесь появляются Иван Охлобыстин и Ольга Бузова, а приезжающий в город Александр Гудков в роли внебрачного сына Барона в хорошем смысле встряхивает этот костюмированный средневековый вертеп. Чем-то сильно напоминающий то ли идиотскую пародию на «Игру престолов», то ли наивные новогодние телевизионные мюзиклы нулевых совместного производства Украины и России.

«Окаянные дни»

Пока это лучшее, что случилось с самоизоляционными сериалами сегодня. Семен Слепаков вместе с Максимом Туханиным (оба сделали великолепный «Домашний арест»), работая над другим проектом, случайно придумали «Окаянные дни» — сборник из десяти небольших историй о жизни в настолько уже всем надоевшей изоляции, с героями, которых сыграли исключительно топовые российские артисты. Среди них, в частности, — Анна Михалкова, Федор Бондарчук, Павел Деревянко, Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Татьяна Догилева, Юлия Топольницкая, Владимир Епифанцев, Ян Цапник, Екатерина Вилкова и Марина Александрова. Отдельно можно выделить Юрия Быкова, который со времен выхода «Сторожа» не примерял на себя никакие образы.

Это шоу полностью снято в скринлайфе, в основном мы наблюдаем двух-трех героев, которые попадают в нелепейшие (но максимально жизненные!) ситуации и постепенно, в рамках одной серии, из них выбираются. В первом эпизоде, к примеру, с ученым Виктором (Никита Тарасов) происходит форс-мажор: друзья подарили ему сеанс тайского массажа у девушки Кристины в квартире, но она была и Италии и теперь должна соблюдать обязательный 14-дневный карантин. Вместе с ней взаперти оказался и Виктор. Об этом через звонок в «скайпе» узнала супруга Елена, которую с невообразимой энергией играет Анна Михалкова.

«Окаянные дни» сделаны более профессионально, написаны крайне талантливо и изобретательно для, казалось бы, такого странного и совсем непривлекательного формата, который когда-то якобы придумал Тимур Бекмамбетов. Это, безусловно, на голову выше остальных недавно вышедших сериалов быстрого производства про осточертевшую самоизоляцию, поскольку сам карантин здесь не выпячивают на первый план, не занимаются примитивной сатирой, а уделяют внимание больше простым человеческим историям, в которых каждый, вероятно, может сегодня узнать себя. Персонажи, помещенные в новые реалии, оказываются важнее, отношения между ними — нестабильнее и сложнее, и тем интереснее за всем этим наблюдать как бы «со стороны». Ну и, если кратко: это попросту смешнее написано и умнее придумано Слепаковым и Туханиным, а срежиссировали эпизоды не ноу-неймы, а Андрей Болтенко, Роман Волобуев («Последний министр»), Петр Буслов («Бумер»), Ирина Вилкова («Полицейский с Рублевки»), Максим Пежемский («Проект Анна Николаевна») и даже Владимир Епифанцев.