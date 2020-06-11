1 млн рублей получит Бежаницкий район для оказания помощи пострадавшим от урагана

23:41, 11 июня 2020, ПАИ

Наиболее пострадавший от ураганного ветра Бежаницкий район получит из резервного фонда администрации Псковской области 1 млн рублей для оказания первичной материальной помощи жителям и приобретения оборудования для восстановления нарушенного водоснабжения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, об этом говорилось на совещании губернатора Михаила Ведерникова 11 июня.

10 июня ураганный ветер накрыл Бежаницкий и Локнянский районы. Были повреждены кровли 37 частных и двух многоквартирных жилых домов, электроснабжение было нарушено в 46 населённых пунктах. Социально значимые объекты в зону отключения не попали. В общей сложности повалено более 600 деревьев.

Михаил Ведерников отметил, что все службы и ведомства оперативно подключились к ликвидации последствий урагана.

Начальник Главного регионального управления МЧС России Валерий Филимонов сообщил, что полностью отработаны все обращения граждан, в том числе и размещённые в социальных сетях. Речь идёт о 110 заявках от населения. В ликвидации последствий урагана было задействовано более 400 человек и порядка 120 единиц техники.

Псковский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» был переведён в режим повышенной готовности. По словам руководителя организации Александра Михайлова, это позволило в кратчайшие сроки мобилизовать силы и средства для устранения нештатных ситуаций.

К восстановительным работам в Бежаницком и Локнянском районах было привлечено 34 бригады, 151 человек, 39 единиц техники. Дополнительно задействовали мобильные подразделения и спецтехнику (пять бригад, состоящих из 26 человек и 9 единиц техники) из северного и южного производственных отделений филиала, а также две бригады из исполнительного аппарата филиала. Восстановление основной сети завершено. Энергетики продолжат работать по локальным заявкам потребителей. «Хороший пример, как быстро можно восстанавливать электроснабжение в интересах жителей», – отметил губернатор.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов сообщил, что капитальный ремонт многоквартирных домов пройдёт при участии регионального Фонда капитального ремонта. Ожидается, что ремонтно-восстановительные работы начнутся уже на следующей неделе.

Глава региона поручил оперативно докладывать о работах по устранению последствий ураганного ветра вплоть до их полного завершения. Муниципальным образованиям будет оказана поддержка со стороны региональных властей.