Ведерников: COVID-центр в Великих Луках – важный ресурс для борьбы с коронавирусом

17:21, 12 июня 2020, ПАИ

COVID-центр в Великих Луках – это важный ресурс для борьбы с коронавирусом, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Запуск COVID-центра в Великих Луках проходил под руководством команды московских врачей, которые отработали в регионе практически две недели.

Губернатор напомнил, что в регион уже прибыла другая бригада московских медиков в составе шести человек из Боткинской больницы. «Они тоже будут помогать нам организовывать работу и точечно настраивать работу великолукского COVID-отделения», – пояснил он.

Также Михаил Ведерников поблагодарил за работу первую бригаду московских медиков. «Тот опыт, которым они поделились – как правильно лечить тяжёлых ковид-пациентов – будет тоже активно применяться в регионе», – сказал глава региона.

Михаил Ведерников указал на то, что коечный фонд для больных коронавирусом увеличился до 1065 мест. «На этом мы не останавливаемся. Приняли решение, что сформировать дополнительный резерв. Мы очень надеемся, что она нам не понадобится. Но, тем не менее, мы должны быть готовы к любому развитию событий. Дополнительно будет сформировано еще 300 коек», – добавил он.