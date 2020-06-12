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Общество

Власти просят оценить последствия урагана на кладбище под Локней

Фото районной газеты «Восход»

Администрация Михайловской волости Локнянского района просит граждан, чьи близкие похоронены на кладбище в деревне Лохны, оценить последствия прошедшего урагана, пишет районная газета «Восход».

Фото районной газеты «Восход»

После прошедшего урагана на кладбище повалены деревья, разрушены ограды и памятники гражданских захоронений. На месте работает выездная бригада.

Фото районной газеты «Восход»

По всем вопросам необходимо обращаться к главе сельского поселения «Михайловская волость» Юрию Волкову по телефону 8-921-215-76-74.

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