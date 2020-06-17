Минздрав: Активность коронавируса не снижается в жару

23:57, 12 июня 2020, ПАИ

Активность нового коронавируса в жару не снижается. Как пишет РИА «Новости», об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы общаемся с нашими коллегами, и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах. Они говорят, что активность коронавирусной инфекции не снижается», – отметил он.

По состоянию на утро 12 июня в России зарегистрировано 511 423 случая заболевания коронавирусной инфекцией. В Псковской области заразилось 1 635 человек.