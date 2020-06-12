8 987 человек заразились коронавирусом в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 8 987 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
За 11 июня в стране зафиксировано 183 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 220 человек.
Всего по состоянию на утро 12 июня в России зарегистрировано 511 423 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло 6 715 человек, выздоровело – 269 370.
В Псковской области зарегистрировано 1 635 случаев заражения коронавирусом, 548 человек выздоровело, 12 – умерло.