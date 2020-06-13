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Общество

14 случаев смерти пациентов с COVID-19 подтверждены в Псковской области

В Псковской области официально подтверждены 14 случаев смерти пациентов с COVID-19. Ранее сообщалось о 16 скончавшихся, но, как сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область», расхождение в статистике по количеству умерших связано с техническим моментом.

«На данный момент в Псковской области документально подтвержденных случаев 14. Информация ещё по двум случаям уточняется», - отмечается в сообщении.

Обновленные данные будут размещены позже. Информационный центр принес извинения за допущенную неточность.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram также подтвердил официальную цифру смертей пациентов с коронавирусом. «Пришло официальное подтверждение по двум летальным случаям. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», - заявил губернатор.

По последним данным в Псковской области коронавирусом заражены 1 740 человек, прирост за сутки составил 105 человек. 553 жителя региона вылечились от COVID-19. 

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