В администрации Псковской области разъяснили разночтения в статистике по коронавирусу

11:51, 13 июня 2020, ПАИ

В администрации Псковской области разъяснили разночтения в статистике по коронавирусу.

«По информации, которой располагает региональный оперативный штаб, в Псковской области зафиксировано 14 летальных исходов, причиной которых стало заражение коронавирусом. Сейчас нам пришло подтверждение еще по двум. Нам пока неизвестны фамилии еще трёх человек, данными о которых оперируют федеральный штаб. Мы запросили информацию у Москвы, сейчас идет сверка данных», - заявил корреспонденту Псковского агентства информации советник губернатора Антон Сергеев.

Ранее сообщалось, что в Псковской области официально подтверждены 14 случаев смерти пациентов с COVID-19. По последним данным в Псковской области коронавирусом заражены 1 740 человек, прирост за сутки составил 105 человек. 553 жителя региона вылечились от COVID-19.