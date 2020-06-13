Данные по смертям пациентов с COVID-19 уточнили в Псковской области

12:22, 13 июня 2020, ПАИ

В Псковской области уточнили данные по смертям пациентов с коронавирусной инфекцией, количество подтвержденных случаев летальных исходов составляет 16. Об этом сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

«Обновляем статистику. На данный момент подтверждено 16 летальных случаев», - говорится в сообщении.

Ранее советник губернатора Псковской области Антон Сергеев заявил, что по информации, которой располагает региональный оперативный штаб, в Псковской области зафиксировано 14 летальных исходов, причиной которых стало заражение коронавирусом, совсем недавно пришло подтверждение еще по двум случаям.

По последним данным в Псковской области коронавирусом заражены 1 740 человек, прирост за сутки составил 105 человек. 553 жителя региона вылечились от COVID-19.