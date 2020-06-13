Четыре медработника заразились коронавирусом в Печорской райбольнице

16:51, 13 июня 2020, ПАИ

В Печорской районной больнице коронавирусной инфекцией заразились четыре медицинских работника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции районной газеты «Печорская правда» со ссылкой на руководителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском и Пыталовском районах Надежду Пономаренко. По её словам, источником заражения стала пациентка одного из отделений больницы.

«На данный момент коронавирусная инфекция нового типа подтверждена у четырёх медицинских работников, входивших в число контактных лиц. Поводов для паники не имеется, так как всем заболевшим медикам выданы предписания о госпитализации и самоизоляции. Исполняющей обязанности главного врача ГБУЗ «Печорская районная больница» Марине Бедюх поручено проконтролировать выполнение предписания», – рассказала Надежда Пономаренко.

Также она добавила, что в число контактных входят те, кто работает вместе, проживает по одному адресу или рядом с заболевшими.

«В Печорской районной больнице проведены дезинфекционные мероприятия. Все медицинские работники, контактировавшие с пациенткой, проверены. Также проведена проверка, в результате которой выяснилось, что в больнице соблюдаются все нормы. Персонал носит маски, перчатки и регулярно пользуется антисептическими средствами. Пациенты, находившиеся в отделении рядом с больной, уже проверены и выписаны из медицинского учреждения по лечебным показаниям. Поэтому не стоит боятся. Все контактные лица выявлены и изолированы. За этим строго следят. Но лучший способ сохранить здоровье – соблюдать меры санитарной защиты. И люди, которые пренебрегают правилами, находятся в зоне риска», – добавила руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском и Пыталовском районах Надежда Пономаренко.

По состоянию на 13 июня в Печорском районе выявлено 27 человек, заражённых коронавирусной инфекцией нового типа.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заражено 1 740 человек, прирост за сутки составил 105 человек. 553 жителя региона вылечились от COVID-19. Умерло 16 человек.