0
18:01
ФОТОФАКТ: Ремонт теплотрассы идёт в великолукском посёлке Дубрава-1
18:00
Всенощное бдение началось в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
17:40
ФОТОФАКТ: В Стругах Красных в День России провели субботник
16:51
Четыре медработника заразились коронавирусом в Печорской райбольнице
16:27
Альфред Нобель и Макс: Семью хорьками пополнился псковский зооклуб «Скобарёк»
14:29
ФОТОФАКТ: В Дедовичах высадили туи у бюста героя-десантника
13:49
Островское райпо стало участником всероссийского проекта «Тележка добра»
Еще новости
Общество

Четыре медработника заразились коронавирусом в Печорской райбольнице

В Печорской районной больнице коронавирусной инфекцией заразились четыре медицинских работника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции районной газеты «Печорская правда» со ссылкой на руководителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском и Пыталовском районах Надежду Пономаренко. По её словам, источником заражения стала пациентка одного из отделений больницы.

«На данный момент коронавирусная инфекция нового типа подтверждена у четырёх медицинских работников, входивших в число контактных лиц. Поводов для паники не имеется, так как всем заболевшим медикам выданы предписания о госпитализации и самоизоляции. Исполняющей обязанности главного врача ГБУЗ «Печорская районная больница» Марине Бедюх поручено проконтролировать выполнение предписания», – рассказала Надежда Пономаренко.

Также она добавила, что в число контактных входят те, кто работает вместе, проживает по одному адресу или рядом с заболевшими.

«В Печорской районной больнице проведены дезинфекционные мероприятия. Все медицинские работники, контактировавшие с пациенткой, проверены. Также проведена проверка, в результате которой выяснилось, что в больнице соблюдаются все нормы. Персонал носит маски, перчатки и регулярно пользуется антисептическими средствами. Пациенты, находившиеся в отделении рядом с больной, уже проверены и выписаны из медицинского учреждения по лечебным показаниям. Поэтому не стоит боятся. Все контактные лица выявлены и изолированы. За этим строго следят. Но лучший способ сохранить здоровье – соблюдать меры санитарной защиты. И люди, которые пренебрегают правилами, находятся в зоне риска», – добавила руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском и Пыталовском районах Надежда Пономаренко.

По состоянию на 13 июня в Печорском районе выявлено 27 человек, заражённых коронавирусной инфекцией нового типа.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заражено 1 740 человек, прирост за сутки составил 105 человек. 553 жителя региона вылечились от COVID-19. Умерло 16 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Голикова рассказала о пике заражения коронавирусом в России «Плавающий» режим ограничений разрабатывают в Минздраве Четыре медработника заразились коронавирусом в Печорской райбольнице Данные по смертям пациентов с COVID-19 уточнили в Псковской области В администрации Псковской области разъяснили разночтения в статистике по коронавирусу 8706 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в России за сутки 14 случаев смерти пациентов с COVID-19 подтверждены в Псковской области 42 человека заразились коронавирусом в Пскове за сутки Михаил Ведерников: Не пренебрегайте рекомендованными мерами безопасности Пять человек вылечились от коронавируса в Псковской области за сутки
Посмотреть все материалы сюжета >>>

ФОТОФАКТ: Ремонт теплотрассы идёт в великолукском посёлке Дубрава-1
13 июня 2020
ФОТОФАКТ: Ремонт теплотрассы идёт в великолукском посёлке Дубрава-1
Всенощное бдение началось в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
13 июня 2020
Всенощное бдение началось в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
ФОТОФАКТ: В Стругах Красных в День России провели субботник
13 июня 2020
ФОТОФАКТ: В Стругах Красных в День России провели субботник
Четыре медработника заразились коронавирусом в Печорской райбольнице
13 июня 2020
Четыре медработника заразились коронавирусом в Печорской райбольнице
Альфред Нобель и Макс: Семью хорьками пополнился псковский зооклуб «Скобарёк»
13 июня 2020
Альфред Нобель и Макс: Семью хорьками пополнился псковский зооклуб «Скобарёк»
ФОТОФАКТ: В Дедовичах высадили туи у бюста героя-десантника
13 июня 2020
ФОТОФАКТ: В Дедовичах высадили туи у бюста героя-десантника
Островское райпо стало участником всероссийского проекта «Тележка добра»
13 июня 2020
Островское райпо стало участником всероссийского проекта «Тележка добра»
Пропавшую в августе прошлого года пенсионерку разыскивает полиция Великих Лук
13 июня 2020
Пропавшую в августе прошлого года пенсионерку разыскивает полиция Великих Лук

Идет загрузка...