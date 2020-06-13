Голикова рассказала о пике заражения коронавирусом в России

17:34, 13 июня 2020, ПАИ

На 11 мая в России пришёлся пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в это время в стране завершился период нерабочих дней. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время брифинга в правительстве, пишет газета «Ведомости».

«Начиная с 17 марта, когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза», – отметила Голикова.

Она также заявила, что если сравнивать ежесуточный прирост новых заболевших, то с конца марта по сегодняшний день он сократился в 16 раз, сообщает ТАСС. «Это очень серьёзный показатель, сегодня это 1,7–1,8 % в среднем по России», – сказала Татьяна Голикова. При этом она подчеркнула, что, несмотря на сокращение темпа прироста заболевших, этот показатель «остаётся достаточно тревожным».

Главное из заявлений Голиковой о ситуации с коронавирусом:

практически 80 % пациентов, госпитализированных в перепрофилированные для приёма больных с COVID-19 больницы, выписаны;

смертность в России от COVID-19 в апреле составила 1,6 %. От коронавируса умерло 1 660 человек, ещё 1 052 инфицированных скончались по другим причинам;

в целом в апреле 2020 года смертность была на 2,9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года;

тестирование на антитела к коронавирусу прошло почти 650 000 человек, иммунитет обнаружен у 14 % из них;

промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре. Её будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заражено 1 740 человек, прирост за сутки составил 105 человек. 553 жителя региона вылечились от COVID-19. Умерло 16 человек.