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Общество

Голикова рассказала о пике заражения коронавирусом в России

На 11 мая в России пришёлся пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в это время в стране завершился период нерабочих дней. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время брифинга в правительстве, пишет газета «Ведомости».

«Начиная с 17 марта, когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза», – отметила Голикова.

Она также заявила, что если сравнивать ежесуточный прирост новых заболевших, то с конца марта по сегодняшний день он сократился в 16 раз, сообщает ТАСС. «Это очень серьёзный показатель, сегодня это 1,7–1,8 % в среднем по России», – сказала Татьяна Голикова. При этом она подчеркнула, что, несмотря на сокращение темпа прироста заболевших, этот показатель «остаётся достаточно тревожным».

Главное из заявлений Голиковой о ситуации с коронавирусом:

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заражено 1 740 человек, прирост за сутки составил 105 человек. 553 жителя региона вылечились от COVID-19. Умерло 16 человек.

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