400 заражённых коронавирусом пациентов умерли в граничащих с Псковской областью странах

19:37, 13 июня 2020, ПАИ

В граничащих с Псковской областью странах погибло 400 заражённых коронавирусом пациентов. Такие данные представлены на официальном сайте статистики коронавируса.

В Белоруссии за сутки коронавирусом заразился 721 человек. Общее количество заражённых достигло 53 241. Пять человек с коронавирусом умерло за сутки, всего погибло 303.

В Эстонии за сутки количество заражённых увеличилось на три, достигнув 1 973. За всё время эпидемии погибло 69 человек.

В Латвии за сутки коронавирусом заразился один человек. Ещё один человек скончался, общее количество умерших составляет 28.

В Псковской области коронавирусом заразилось 1 740 человек, 16 пациентов с коронавирусом скончалось.