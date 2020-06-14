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Общество

Можно ли заразиться коронавирусом в бассейне, рассказал учёный

Риск заражения коронавирусом в бассейне минимальный, считает российский специалист по биологической защите. Как пишет РИА «Новости», об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил Георгий Фролов, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета МИСиС.

«В такой среде вирус присутствовать не будет», – сказал эксперт. Специалист пояснил, что вода в бассейне не представляет опасности для человека из-за использования дезинфицирующих средств при обработке.

Чтобы совсем исключить риск заражения COVID-19, Георгий Фролов рекомендует принимать душ с мылом до и после плавания. По его словам, если вирус и попадёт на тело, то в душе он смоется. «Необходимо мыть лицо и руки с шампунем перед плаванием и соблюдать социальную дистанцию», – отметил специалист.

Также он напомнил о необходимости использовать антибактериальные салфетки и санитайзеры, так как после выхода из бассейна человек может коснуться заражённых поверхностей.

В Псковской области, по данным на 14 июня, зарегистрировано 1 838 случаев заражения коронавирусом. 19 пациентов с коронавирусом умерло в Псковской области.

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