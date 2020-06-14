Полиция ищет очевидцев ДТП под Псковом

12:04, 14 июня 2020, ПАИ

Очевидцев наезда на пешехода на трассе в Псковском районе просят обратиться в полицию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 мая 2020 года в 23:07 водитель автомобиля «Рено-Логан» с номером Х579МУ/60 сбил пешехода. ДТП случилось на 307-м километре автодороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия на территории деревни Погорелка Псковского района.

Пешеход был госпитализирован с телесными повреждениями.

Очевидцев ДТП просят позвонить по телефону (8 8112) 593-328 или обратиться в органы предварительного следствия по адресу Псковский район, деревня Уграда, дом № 19, кабинет № 27 к следователю СО ОМВД России по Псковскому району старшему лейтенанту юстиции Алексею Сергеевичу Ломакину, а также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону 67-68-72.

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