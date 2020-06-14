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Общество

Псковичи могут рассказать о своём здоровом стиле жизни для конкурса

Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе, записав видеообращение на тему «Как моё хобби определило здоровый стиль жизни». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, конкурс «В центре внимания!» проводится в рамках антинаркотического фестиваля «Энергия жизни».

Главная цель мероприятия – демонстрация альтернативного выбора здорового жизненного стиля среди молодёжи. Организаторы призывают молодых людей продемонстрировать свои таланты и записать видеообращение на заданную тематику. Ролик должен включать рассказ участника о себе и своём хобби. Видео должно быть продолжительностью не более двух минут.

Прислать видеозапись можно до 19 июня. На платформе группы 23 июня будет организован опрос, который определит трёх победителей. Видеоматериалы нужно выслать на электронную почту: ukonpskov@mail.ru.

Победителей ждут благодарственные письма и памятные призы от организаторов – управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и администрации Псковской области.

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