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Общество

Суд оценит правомерность работы крупного магазина одежды в Пскове во время карантина

Фото: Дарья Хваткова.

В Пскове в отношении магазина «Глория Джинс» возбудили дела об административных правонарушениях. Магазин одежды работал в торговом центре, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом. Такой ответ дал комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области на вопрос псковича в Instagram.

«В отношении магазина «Глория Джинс» возбуждено производство по делам об административных правонарушениях, и правомерность их действий будет оцениваться судом», – говорится в сообщении.

Скриншот из Instagram Михаила Ведерникова.

Во время действия ограничительных мер в связи с коронавирусом жители Псковской области неоднократно просили власти открыть торговые центры. «Все ограничительные меры, введённые в результате распространения новой коронавирусной инфекции в Псковской области, вводятся в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача области. В настоящее время магазины, не имеющие отдельного входа и осуществляющие реализацию непродовольственных товаров, не включённых в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, могут осуществлять деятельность дистанционным способом продажи товаров с доставкой на дом и с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий», – ещё раз ответили в комитете.

Ранее Михаил Ведерников говорил, что на сегодняшний день в Псковской области «открыто всё, что можно открыть с учётом эпидемиологической обстановки».

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