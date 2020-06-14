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Общество

Первое видео появилось в Instagram кота Владыки

В instagram-профиле кота Владыки – питомца митрополита Псковского и Порховского Тихона – выложили первое видео. Митрополит исполнил пьесу Бетховена «К Элизе» специально для Владыки, который расположился за музыкальным инструментом.

«Кот – эстет, однако», – комментируют видеозапись подписчики.

Ранее в Instagram Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова разместили фотографию митрополита Псковского и Порховского Тихона, который держит в руках своего домашнего питомца – кота породы мейн-кун. Кот понравился псковичам, поэтому «по многочисленным просьбам» коту Владыке завели собственный Instagram.

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