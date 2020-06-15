Причиной непогоды в Псковской области стал холодный воздух с Новой Земли

07:25, 15 июня 2020, ПАИ

Причиной непогоды и опасных явлений вроде ураганов и гроз в Псковской области стал холодный воздух с Новой Земли, а точнее столкновение теплых и холодных воздушных масс, пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом пишет РИА Новости.

«После пяти-шестидневной жары на европейскую территорию стали поступать холодные воздушные массы с Карского моря и с Новой Земли. Произошло резкое столкновение воздушных масс и быстрое смешение в атмосфере», – уточнил Вильфанд.

Теплый воздух начал быстро подниматься вверх по линии фронта, при этом шло образование облаков, верхняя граница которых находилась на высоте 9-10 километров. Именно из-за этого «выпадают сильные и обильные осадки, из-за этого происходят подтопления, усиления ветра и грозы».

«Перемещение холодных масс происходило по Северо-Западному, Центральному и Приволжскому федеральным округам, поэтому грозы, дожди и ветер были везде. Фронтальный раздел не дошел до юга, поэтому там сохранялась жаркая погода», – отметил Вильфанд.

Из-за непогоды на прошлой неделе сильные порывы ветра нарушили энергоснабжение в 46 населенных пунктах в Псковской области. В частности, пострадали Бежаницкий и Локнянский районы.