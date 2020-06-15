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Общество

Ещё пять псковичей сумели вылечиться от коронавируса

Ещё пять псковичей сумели вылечиться от коронавируса, сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область». Число заболевших за сутки возросло на 63 человека и достигло 1 901 случая.

Статистика по районам выглядит так: Псков – 510, Великие Луки – 381, Бежаницкий район - 8, Великолукский район – 101, Гдовский район – 46, Дедовичский район – 28, Дновский район - 75, Красногородский район – 5, Куньинский район –11, Локнянский район - 5, Невельский район - 69, Новоржевский район – 14, Новосокольнический район - 48, Опочецкий район – 27, Островский район – 156, Палкинский район - 18, Печорский район – 29, Плюсский район – 69, Порховский район - 106, Псковский район – 136, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район - 5, Пыталовский район – 6, Себежский район – 13, Стругокрасненский район – 28, Усвятский район - 1.

 

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