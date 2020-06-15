300 псковских волонтёров участвуют в кампании по голосованию по поправкам в Конституцию

09:48, 15 июня 2020, ПАИ

О голосовании по поправкам в Конституцию граждан Псковской области информируют 300 волонтёров. Об этом рассказала начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в эфире проекта ПАИ-live 15 июня.

«Наше управление является координатором добровольческого движения в регионе, - отметила Наталья Плявинская. – В информировании населения могут принять участие все желающие».

В начале года зарегистрировались более 1000 волонтёров, но из-за переноса даты голосования по поправкам в Конституцию часть из них отказались от участия в кампании.

«Волонтеры обзванивают граждан, спрашивают, нужна ли помощь. Нужны ли СИЗы, чтобы выйти из дома», - отметила спикер.

На сегодняшний день в регионе более 300 волонтёров прошли обучение, чтобы информировать граждан.

«Задача проинформировать о поправках, а не заставить идти на голосование», - отметила Плявинская.

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