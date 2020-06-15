Грозы надвигаются на Псковскую область

09:53, 15 июня 2020, ПАИ

В ближайшие часы в Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, местами ливни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

9 июня в Псковской области из-за грозового разряда молнии произошли два пожара: в деревне Горбово Печорского района и Великих Луках.

Через день от сильного ветра, разбушевавшегося на юге Псковской области, пострадали два района: Локнянский и Бежаницкий. В частности, в первом – около 30% населённых пунктов остались обесточенными. Во втором – около шести населённых пунктов (примерно 1 200 человек) остались без воды.