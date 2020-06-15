Из-за коронавируса в китайском городе Баодин ввели военное положение

10:13, 15 июня 2020, ПАИ

В китайском городе Баодин с населением более 11 млн человек из-за коронавируса ввели военное положение. Баодин находится по соседству с Пекином, между городами крайне тесное передвижение грузов и людей, пишет РИА Новости.

Военное положение введено в городе Баодин в соседней с Пекином провинции Хэбэй из-за вспышки коронавируса на крупнейшем пекинском сельскохозяйственном оптовом рынке. Оперативный штаб по борьбе с эпидемией заявил о скорейшем введении военного положения и запуска механизма военного времени для того, чтобы не допустить распространение эпидемии в городе.

Ранее из-за вспышки коронавируса в Пекине ввели военное положение. В настоящий момент в общей сложности в больницах Пекина находятся 79 человек с коронавирусом. До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не было зарегистрировано ни одного локального случая заражения коронавирусной инфекцией.