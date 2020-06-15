Михаил Ведерников вошел в первую десятку в рейтинге активности губернаторов в Instagram

15:30, 15 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам прошедшей недели впервые попал в десятку лидеров в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram, псковский губернатор занял 10 строчку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Агентстве политических и экономических коммуникаций.

Индекс активности псковского губернатора за неделю с 8 по 14 июня равняется 35. В своём instagram-аккаунте Михаил Ведерников опубликовал 31 пост, четыре «истории» и провел один прямой эфир.

Эксперты АПЭК сделали вывод, что Михаил Ведерников проявлял «значительную активность» на прошедшей неделе.

Лидирует в рейтинге временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, разместивший 14 постов и 161 материал в «историях». На второй позиции – временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, разместивший 19 постов и 100 материалов в «историях». Третье место занимает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, разместивший 7 постов и 121 материал в «историях».

Замыкает рейтинг глава Бурятии Алексей Цыденов, разместивший один материал в Instagram за прошлую неделю.

Неделей ранее псковский губернатор занимал 17-е место в рейтинге instagram-активности.

12 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал видеообращение к жителям региона, опубликованное в Instagram.