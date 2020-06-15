0
15:41
Юрий Шматов: Поправки к Конституции отражают жизнь государства
15:30
Михаил Ведерников вошел в первую десятку в рейтинге активности губернаторов в Instagram
14:35
Александр Козловский: Для псковичей очень важен социальный блок поправок в Конституцию
14:24
Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам к Конституции историческим моментом
18:02
Началась трансляция селекторного совещания губернатора с главой Пыталовского района
16:56
Игорь Сопов рассказал, как будет организована защита участников голосования по поправкам в Конституцию
15:21
Алёна Иванова: Поправка в Конституцию о персональных данных является наиболее важной
Еще новости
Политика

Михаил Ведерников вошел в первую десятку в рейтинге активности губернаторов в Instagram

Михаил Ведерников. Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам прошедшей недели впервые попал в десятку лидеров в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram, псковский губернатор занял 10 строчку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Агентстве политических и экономических коммуникаций.

Индекс активности псковского губернатора за неделю с 8 по 14 июня равняется 35. В своём instagram-аккаунте Михаил Ведерников опубликовал 31 пост, четыре «истории» и провел один прямой эфир.

Эксперты АПЭК сделали вывод, что Михаил Ведерников проявлял «значительную активность» на прошедшей неделе.

Лидирует в рейтинге временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев,  разместивший 14 постов и 161 материал в «историях». На второй позиции – временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, разместивший 19 постов и 100 материалов в «историях». Третье место занимает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, разместивший 7 постов и 121 материал в «историях».

Замыкает рейтинг глава Бурятии Алексей Цыденов, разместивший один материал в Instagram за прошлую неделю.

Неделей ранее псковский губернатор занимал 17-е место в рейтинге instagram-активности.

12 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал видеообращение к жителям региона, опубликованное в Instagram.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Юрий Шматов: Поправки к Конституции отражают жизнь государства
15 июня 2020
Юрий Шматов: Поправки к Конституции отражают жизнь государства
Михаил Ведерников вошел в первую десятку в рейтинге активности губернаторов в Instagram
15 июня 2020
Михаил Ведерников вошел в первую десятку в рейтинге активности губернаторов в Instagram
Александр Козловский: Для псковичей очень важен социальный блок поправок в Конституцию
15 июня 2020
Александр Козловский: Для псковичей очень важен социальный блок поправок в Конституцию
Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам к Конституции историческим моментом
11 июня 2020
Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам к Конституции историческим моментом 1
Началась трансляция селекторного совещания губернатора с главой Пыталовского района
10 июня 2020
Началась трансляция селекторного совещания губернатора с главой Пыталовского района
Игорь Сопов рассказал, как будет организована защита участников голосования по поправкам в Конституцию
10 июня 2020
Игорь Сопов рассказал, как будет организована защита участников голосования по поправкам в Конституцию
Алёна Иванова: Поправка в Конституцию о персональных данных является наиболее важной
10 июня 2020
Алёна Иванова: Поправка в Конституцию о персональных данных является наиболее важной
Депутаты Псковского облсобрания проведут сессию в двух залах
10 июня 2020
Депутаты Псковского облсобрания проведут сессию в двух залах

Идет загрузка...