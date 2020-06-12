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Общество

Михаил Ведерников записал очередное видеообращение в Instagram

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона, опубликованное в Instagram.

Глава региона уделил внимание распространению коронавирусной инфекции. Он сообщил, что 200 рабочих колбасного цеха Великолукского мясокомбината находятся на больничном, а COVID-центр в Великих Луках – важный ресурс для борьбы с коронавирусом.

При этом Михаил Ведерников подчеркнул, что пока не приходится говорить о переходе к очередному этапу снятия ограничений.

Также губернатор остановился на теме «Псковпассажиравтотранса». Он пояснил, что областной комитет по финансам будет на неделю раньше субсидировать предприятие, и сообщил, что правительство выделило региону 1,25 млрд рублей на закупку новых автобусов.

Кроме этого, Михаил Ведерников рассказал о дальнейшей судьбе стадиона «Электрон», и заверил, что посещение избирательного участка будет безопаснее, чем поход в магазин.

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