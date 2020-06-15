Поправки в Конституцию обеспечат условия для гармоничного развития ребёнка – Ведерников

16:02, 15 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram рассказал, что поправки в Конституцию России обеспечат условия для гармоничного развития ребёнка.

Кроме этого, отметил он, поправки сделают обязательным формирование условий, способствующих всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей.

«Обеспечивая приоритет семейного воспитания, государство «берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения», – это важное изменение, которое десятилетиями будет действовать в пользу наиболее уязвимой категории населения – сирот», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников добавил, что новые социальные гарантии государство будет обязано соблюдать вне зависимости от текущей государственной политики и экономических условий.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля. В Псковской области будут работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>