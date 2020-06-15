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Общество

Для голосования по Конституции Псковской области понадобится 500 тысяч масок и 18 тонн антисептика

Фото: Псковский облизбирком.

15 июня территориальные избирательные комиссии Псковской области получают средства индивидуальной защиты для проведения голосования по поправкам к Конституции. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Псковского облизбиркома Игорь Сопов.

«Количество членов избирательной комиссии в Псковской области составляет 5600 человек. Для подготовки и проведения общероссийского голосования все должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, к голосованию подключились минимум 2500 наблюдателей и сотрудники полиции», - объяснил Игорь Сопов. Также обеспечить средствами защиты необходимо и самих избирателей.

Руководитель Псковского облизбиркома объяснил, что 5 июня в регионе начали работать территориальные избирательные комиссии, поэтом часть СИЗов уже поступила в избиркомы, с 16 июня начинают работать участковые избирательные комиссии. В связи с этим сегодня, 15 июня, ТИКи получают оставшийся объем защитных средств. До момента передачи на избирательные участки СИЗы складировали в Ледовом дворце Пскова.

Для проведения голосования администрация Псковской области закупила 500 тысяч индивидуальных масок и столько же перчаток. Более 18 тысяч литров дезинфицирующих средств понадобится для обработки помещений.

Дополнительное оборудование – ручки и информационные стенды – будут доставлены к концу недели.

«До 19 июня все оборудование будет в комиссиях. Мы в полном объеме готовы к проведению голосования», - подчеркнул Игорь Сопов.

Ранее Игорь Сопов рассказал, как будет организована защита участников голосования по поправкам в Конституцию.

Псковский облизбирком также показал, как печатаются бюллетени.

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