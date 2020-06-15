Штраф до 100 тысяч рублей грозит священнику за повреждение окна церкви Жён-мироносиц в Пскове

21:07, 15 июня 2020, ПАИ

За повреждение окна церкви Жён-мироносиц (со Скудельниц) в Пскове священнику грозит штраф до 100 тысяч рублей. Об этом рассказал и. о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«В отношении священника будет составлен протокол об административном нарушении за нарушение порядка выполнения работ на памятнике, аналогичный протокол будет составлен на юридическое лицо «Лесток-Псков», наказание будет определять суд», – сказал Вадим Нэдик, отметив, что виновных к ответственности привлекут по статье 7.14 КоАП РФ.

Вадим Нэдик пояснил, что договор у батюшки с организацией был заключён напрямую, он выступал как физическое лицо, а не от имени религиозной организации. «Заказчику как физическому лицу грозит от 15 до 100 тысяч рублей штраф, а юридическому лицу придётся заплатить от 200 тысяч до 1 млн рублей», – уточнил он.

Проверочные мероприятия по данному факту подходят к концу, будет вестись работа по оформлению документов для привлечения виновных к административной ответственности. «Совещание только сегодня прошло, мы обсуждали этот вопрос предметно», – добавил Вадим Нэдик.

Ответственным за этот участок работ назначен заместитель председателя по контролю и надзору в сфере сохранения объектов наследия Антон Заруцкий, который сам ведёт расследование.

По нашей информации, сегодня в церкви Жён-мироносиц также побывал митрополит Псковский и Порховский Тихон, который со своей стороны также назначил проверку произошедшего.