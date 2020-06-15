Псковским депутатам предстоит избрать мировых судей пяти судебных участков

19:27, 15 июня 2020, ПАИ

Мировых судей пяти судебных участков предстоит избрать псковским депутатам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

15 мая в областном Собрании состоялось заседание комитета по законодательству и местному самоуправлению. Депутаты рассмотрели 13 вопросов, 9 из которых касались кадровых назначений: на внеочередной сессии тайным голосованием парламентариям предстоит избрать мировых судей пяти судебных участков, региональных уполномоченных и члена Общественной палаты.

Члены комитета задали кандидатам на должности мировых судей вопросы, связанные с их профессиональной деятельностью.

Вопросов к региональным омбудсменам по правам человека, по защите прав детей и по защите прав предпринимателей у парламентариев не возникло.

«Буквально недавно на сессии мы заслушивали отчёты региональных уполномоченных и признали, что ими проводится большая работа. Кандидатуры омбудсменов внесены губернатором, федеральная поддержка имеется», – рассказал председатель комитета Владимир Яников.

Ранее депутаты рассмотрели запрет «наливаек» в Пскове.