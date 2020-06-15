Сотрудник Пушкинского музея-заповедника погиб в ДТП

22:24, 15 июня 2020, ПАИ

27-летний научный сотрудник отдела массовых мероприятий музея-усадьбы А. С. Пушкина «Михайловское» Константин Дмитриев погиб в дорожно-транспортном происшествии 13 июня, пишет газета «Пушкинский край».

Константин Дмитриев работал в Пушкинском заповеднике с 11 июня 2016 года. Принимал участие в разработке и проведении мероприятий заповедника, занимался научной работой, проводил экскурсии по Михайловскому, участвовал в выездных программах музея-заповедника – в Пармском университете (Италия) и в городе Елгава (Латвия).

«Он был увлеченным и творческим человеком – играл на гитаре, писал музыку. Впереди было множество планов и замыслов, которые оборвались так трагически. Константин был умным, добрым, отзывчивым, молодым и красивым парнем. Его любили и уважали друзья и коллеги. Он был талантлив и добивался успехов трудом. Таким и останется в нашей памяти навсегда», – написали его коллеги.