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Общество

Упавшего из гнезда аистенка выходили в «Доме белого аиста»

Так преобразился птенец, спасенный в псковской деревне. Фото: "Дом белого аиста".

Спасенный аистенок Кряка из псковской деревни Карешниково покрылся густым белым пухом, у него уже начинают пробиваться перья на хвосте и крыльях. Как преобразился птенец спустя две недели после попадания в «Дом белого аиста», рассказали специалисты центра в группе «ВКонтакте».

«Посмотрите на его преображение. Сейчас он в возрасте, когда аистёнок похож на прекрасную плюшевую игрушку. Наконец-то покрылся густым белым пухом, и начинают пробиваться перья на хвосте и крыльях», - отмечают орнитологи.

Первые фотографии после спасения. Фото: "Дом белого аиста".

Птенца нашли в водосточном желобе под крышей, куда он скатился, упав из гнезда, расположенного на кровле жилого дома в Карешниково. Василий Смирнов оперативно сообщил о находке, аистенка удалось довольно быстро забрать, доставить в «Дом белого аиста».

«Новорождённые аистята покрыты редким серым пушком, который потом замещается густым белым, с такой шубкой им легче пережидать в гнезде периоды отсутствия родителей, пока те заняты сбором корма», - объяснили сотрудники «аистиного центра».

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