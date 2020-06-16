312 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за коронавируса

10:15, 16 июня 2020, ПАИ

312 707 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего за период пандемии под медицинским наблюдением в России находились 1 607 089 человек. При этом специалисты провели около 15,4 млн тестов на коронавирус. В Псковской области таких исследований сделано 33 239.