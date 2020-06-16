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Общество

В России коронавирусом заразились ещё 8 248 человек

Ещё 8 248 человек заразились коронавирусом в России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен в 82 регионах страны, у 2 950 пациентов не было клинических проявлений болезни.

Всего в России за всё время пандемии зарегистрировано 545 458 случаев заражения. За последние сутки 193 пациента с коронавирусом умерло, за весь период – 7 284. За весь период выздоровело 294 306.

В Псковской области коронавирусом заразились 1 996 человек, в Пскове – 547, в Великих Луках – 397. Выздоровело в Псковской области 596 человек.

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