ВИДЕО: Врачи Боткинской больницы показали, как правильно надевать СИЗы
Врач-эпидемиолог московской больницы им.С.П. Боткина Оксана Гребенюк 16 июня провела в COVID-центре Псковской городской больницы инструктаж по использованию средств индивидуальной защиты.
Все медики, работающие с covid-пациентами, должны использовать сплошные комбинезоны, очки и две пары перчаток, почеркнула Оксана Гребенюк. Важно правильно их надевать.
В качестве дополнительной защиты московский врач рекомендовала проклеивать лентой капюшон, рукава и бахилы, чтобы полностью исключить воздухообмен внутри комбинезона.
«Хорошая поддержка. Они делятся опытом, мы очень благодарны. Спасибо большое!», - поблагодарила за мастер-класс московских мдиков врач-гинеколог Псковской городской больницы Оксана Лобанкова.
Ранее сообщалось, что московские медики дали рекомендации по перепрофилированию великолукской больницы в COVID-центр. В Пскове с 10 июня находится уже вторая бригада московских врачей, которая приехала на помощь псковским медикам.