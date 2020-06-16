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Общество

ВИДЕО: Врачи Боткинской больницы показали, как правильно надевать СИЗы

Врач-эпидемиолог московской больницы им.С.П. Боткина Оксана Гребенюк 16 июня провела в COVID-центре Псковской городской больницы инструктаж по использованию средств индивидуальной защиты.

Все медики, работающие с covid-пациентами, должны использовать сплошные комбинезоны, очки и две пары перчаток, почеркнула Оксана Гребенюк. Важно правильно их надевать.

В качестве дополнительной защиты московский врач рекомендовала проклеивать лентой капюшон, рукава и бахилы, чтобы полностью исключить воздухообмен внутри комбинезона.

«Хорошая поддержка. Они делятся опытом, мы очень благодарны. Спасибо большое!», -  поблагодарила за мастер-класс московских мдиков врач-гинеколог Псковской городской больницы Оксана Лобанкова.

Ранее сообщалось, что московские медики дали рекомендации по перепрофилированию великолукской больницы в COVID-центр. В Пскове  с 10 июня находится уже вторая бригада московских врачей, которая приехала на помощь псковским медикам.

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