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Общество

Ремонтные работы на улице Инженерной в Пскове завершатся к 1 июля

Фото: ПАИ.

1 июля завершится ремонт участка улицы Инженерной в Пскове от Инженерного моста до перекрестка с улицей Индустриальной. 16 июня ремонт дорог в Пскове проинспектировал губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Фото: ПАИ.

В настоящее время завершается ремонт тротуара вблизи заправки «Сургутнефтегаз». Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин отметил, что работы на этом участке дороги продвигаются, и до 1 июля подрядчик должен завершить ремонт.

Ранее сообщалось, что подрядчик должен завершить работы на участке до конца августа, ремонт идет с опережением графика.

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