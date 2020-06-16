Ремонтные работы на улице Инженерной в Пскове завершатся к 1 июля

12:03, 16 июня 2020, ПАИ

1 июля завершится ремонт участка улицы Инженерной в Пскове от Инженерного моста до перекрестка с улицей Индустриальной. 16 июня ремонт дорог в Пскове проинспектировал губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В настоящее время завершается ремонт тротуара вблизи заправки «Сургутнефтегаз». Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин отметил, что работы на этом участке дороги продвигаются, и до 1 июля подрядчик должен завершить ремонт.

Ранее сообщалось, что подрядчик должен завершить работы на участке до конца августа, ремонт идет с опережением графика.