Ошибки в мурале на Рижском проспекте исправят в ближайшие дни

13:31, 16 июня 2020, ПАИ

В ближайшие день-два на Рижском проспекта в мурале в честь Дня Победы исправят ошибки, которые допустили художники при разрисовке стены и которые псковичи заметили еще 25 мая. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации заявил координатор проекта, председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов.

По его словам, как только художники завершат создание мурала, посвящённого сотрудникам МЧС России, они сразу же приступят к исправлению недочетов на мурале на Рижском проспекте .

«Следить мы за ними теперь, конечно, будем более пристально, чтобы в мурале МЧС ошибки не сделали», - заверил Алексей Кириллов.

В мурале ко Дню Победы в Пскове были допущены несколько грубых недочетов в названиях населенных пунктов. В частности, город Пыталово, который в 1938-1945 годах назывался Абрене, на рисунке назван Абреке, а в названии «Петсери» — пропущена буква. При этом 26 мая Алексей Кириллов так же заявил, что ошибки будут исправлены в «ближайшее время».