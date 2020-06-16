0
16:18
Телевизор в кармане: тестируем бесплатный сервис Wifire TV Lite с доступом к 140 ТВ-каналам
15:00
Начался ПАИ-livе с главой экономического комитета Псковского областного Собрания Андреем Козловым
14:32
Глава Пыталовского района: Я хочу, чтобы границы нашей страны были нерушимы
14:29
Приём граждан в военном комиссариате Пскова временно ограничен
14:25
Гостем ПАИ-live станет глава экономического комитета Псковского областного Собрания Андрей Козлов
14:19
90 кубометров мусора вывезли с городского кладбища в Печорах
14:01
Парады Победы пройдут в 28 российских городах
Еще новости
Общество

Ошибки в мурале на Рижском проспекте исправят в ближайшие дни

В ближайшие день-два на Рижском проспекта в мурале в честь Дня Победы исправят ошибки, которые допустили художники при разрисовке стены и которые псковичи заметили еще 25 мая. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации заявил координатор проекта, председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов.

По его словам, как только художники завершат создание мурала, посвящённого сотрудникам МЧС России, они сразу же приступят к исправлению недочетов на мурале на Рижском проспекте .

«Следить мы за ними теперь, конечно, будем более пристально, чтобы в мурале МЧС ошибки не сделали», - заверил Алексей Кириллов.

В мурале ко Дню Победы в Пскове были допущены несколько грубых недочетов в названиях населенных пунктов. В частности, город Пыталово, который в 1938-1945 годах назывался Абрене, на рисунке назван Абреке, а в названии «Петсери» — пропущена буква. При этом 26 мая Алексей Кириллов так же заявил, что ошибки будут исправлены в «ближайшее время».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Телевизор в кармане: тестируем бесплатный сервис Wifire TV Lite с доступом к 140 ТВ-каналам
16 июня 2020
Телевизор в кармане: тестируем бесплатный сервис Wifire TV Lite с доступом к 140 ТВ-каналам
Начался ПАИ-livе с главой экономического комитета Псковского областного Собрания Андреем Козловым
16 июня 2020
Начался ПАИ-livе с главой экономического комитета Псковского областного Собрания Андреем Козловым
Глава Пыталовского района: Я хочу, чтобы границы нашей страны были нерушимы
16 июня 2020
Глава Пыталовского района: Я хочу, чтобы границы нашей страны были нерушимы
Приём граждан в военном комиссариате Пскова временно ограничен
16 июня 2020
Приём граждан в военном комиссариате Пскова временно ограничен
Гостем ПАИ-live станет глава экономического комитета Псковского областного Собрания Андрей Козлов
16 июня 2020
Гостем ПАИ-live станет глава экономического комитета Псковского областного Собрания Андрей Козлов
90 кубометров мусора вывезли с городского кладбища в Печорах
16 июня 2020
90 кубометров мусора вывезли с городского кладбища в Печорах
Парады Победы пройдут в 28 российских городах
16 июня 2020
Парады Победы пройдут в 28 российских городах
Ошибки в мурале на Рижском проспекте исправят в ближайшие дни
16 июня 2020
Ошибки в мурале на Рижском проспекте исправят в ближайшие дни

Идет загрузка...