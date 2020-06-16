Парк «Россия – моя история» позволит развить музейный потенциал Псковской области – Вера Емельянова

13:50, 16 июня 2020, ПАИ

Строительство гуманитарно-спортивного центра «Россия – моя история» увеличит музейный потенциал Псковской области. Об этом первый вице-губернатор Вера Емельянова заявила при обсуждении вопроса об изменении охранной зоны церкви Жен-мироносиц на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Очень важно, чтобы проект был реализован и поддержан. Это позволит развить музейный потенциал региона, поскольку мы имеем мощные коллекции, которые не можем разместить на имеющихся площадях. Парк позволит их представить для обозрения», - объяснила Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор рассказала, что в рамках создания гуманитарно-спортивного центра преобразуется вся территория, появятся новые объекты. «Эта территория давно требует тщательного благоустройства, в нее нужно вложить серьезные средства. Мы украсим эту часть города, создадим условия для привлечения внимания», - заявила спикер.

В парке появятся интерактивные площадки – места для досуга граждан разных возрастов и интересов. «Это будет реальная общественно-деловая площадка», - подчеркнула Вера Емельянова.

Также вице-губернатор объяснила присутствующим, что стадион «Электрон» с появлением гуманитарно-спортивного центра сохранит свое предназначение.