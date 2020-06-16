0
16:18
Телевизор в кармане: тестируем бесплатный сервис Wifire TV Lite с доступом к 140 ТВ-каналам
15:00
Начался ПАИ-livе с главой экономического комитета Псковского областного Собрания Андреем Козловым
14:32
Глава Пыталовского района: Я хочу, чтобы границы нашей страны были нерушимы
14:29
Приём граждан в военном комиссариате Пскова временно ограничен
14:25
Гостем ПАИ-live станет глава экономического комитета Псковского областного Собрания Андрей Козлов
14:19
90 кубометров мусора вывезли с городского кладбища в Печорах
14:01
Парады Победы пройдут в 28 российских городах
Еще новости
Общество

Парк «Россия – моя история» позволит развить музейный потенциал Псковской области – Вера Емельянова

Строительство гуманитарно-спортивного центра «Россия – моя история» увеличит музейный потенциал Псковской области. Об этом первый вице-губернатор Вера Емельянова заявила при обсуждении вопроса об изменении охранной зоны церкви Жен-мироносиц на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Очень важно, чтобы проект был реализован и поддержан. Это позволит развить музейный потенциал региона, поскольку мы имеем мощные коллекции, которые не можем разместить на  имеющихся площадях. Парк позволит их представить для обозрения», - объяснила Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор рассказала, что в рамках создания гуманитарно-спортивного центра преобразуется вся территория, появятся новые объекты. «Эта территория давно требует тщательного благоустройства, в нее нужно вложить серьезные средства. Мы украсим эту часть города, создадим условия для привлечения внимания», - заявила спикер.

В парке появятся интерактивные площадки – места для досуга граждан разных возрастов и интересов. «Это будет реальная общественно-деловая площадка», - подчеркнула Вера Емельянова.

Также вице-губернатор объяснила присутствующим, что стадион «Электрон» с появлением гуманитарно-спортивного центра сохранит свое предназначение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Телевизор в кармане: тестируем бесплатный сервис Wifire TV Lite с доступом к 140 ТВ-каналам
16 июня 2020
Телевизор в кармане: тестируем бесплатный сервис Wifire TV Lite с доступом к 140 ТВ-каналам
Начался ПАИ-livе с главой экономического комитета Псковского областного Собрания Андреем Козловым
16 июня 2020
Начался ПАИ-livе с главой экономического комитета Псковского областного Собрания Андреем Козловым
Глава Пыталовского района: Я хочу, чтобы границы нашей страны были нерушимы
16 июня 2020
Глава Пыталовского района: Я хочу, чтобы границы нашей страны были нерушимы
Приём граждан в военном комиссариате Пскова временно ограничен
16 июня 2020
Приём граждан в военном комиссариате Пскова временно ограничен
Гостем ПАИ-live станет глава экономического комитета Псковского областного Собрания Андрей Козлов
16 июня 2020
Гостем ПАИ-live станет глава экономического комитета Псковского областного Собрания Андрей Козлов
90 кубометров мусора вывезли с городского кладбища в Печорах
16 июня 2020
90 кубометров мусора вывезли с городского кладбища в Печорах
Парады Победы пройдут в 28 российских городах
16 июня 2020
Парады Победы пройдут в 28 российских городах
Ошибки в мурале на Рижском проспекте исправят в ближайшие дни
16 июня 2020
Ошибки в мурале на Рижском проспекте исправят в ближайшие дни

Идет загрузка...